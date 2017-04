Lavori in via Sella e tolleranza zero: pioggia di multe a Chiavazza

BIELLA - Lavori in corso e tolleranza zero da parte delle forze dell'ordine. C'è stata una vera e propria pioggia di multe, oggi, a Chiavazza. Sono infatti decine gli automobilisti che, da stamattina, in via Milano, e dintorni, hanno preso una contravvenzione per divieto di sosta o altro.

I fatti

L'apertura del cantiere in via Corradino Sella, per una serie di lavori di asfaltatura, ha inevitabilmente creato problemi ai tanti lavoratori e residenti della zona che abitualmente già faticano a trovare spazi liberi (l'intervento del Comune di Biella). Oggi, chi ha trasgredito i divieti di sosta, o non ha messo sufficienti soldi nelle apposite macchinette, per parcheggiare lungo la via Milano, s'è quindi trovato il classico foglietto rosa sul parabrezza dell'automobile.

Foglietto rosa

Secondo diverse testimonianze il numero di multati sarebbe molto alto: decine? I controlli sono stati effettuati dagli agenti della polizia municipale. Nelle prime ore del pomeriggio, era davvero impressionante vedere la quantità di contravvenzioni elevate ad automobilisti distratti o inadempienti, nel tratto di strada subito dopo la rotonda sul torrente Cervo, dalle parti del Centro direzionale della Banca Sella.

Code e disagi

I lavori, inoltre, hanno ovviamente determinato una serie di rallentamenti, code e disagi per gli automobilisti sia al mattino sia in serata.