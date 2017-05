Migliorano le condizioni di Nunzia Di Giulio

GATTINARA - Il paese, e non solo, fa il tifo per Nunzia Di Giulio, 27 anni, accoltellata dal marito lunedì mattina, dal marito che non voleva separarsi. Massimiliano Cirillo (36 anni) si trova ancora in carcere a Vercelli, con l'accusa di tentato omicidio. La giovane donna probabilmente sapeva le intenzioni violente del marito. E questa consapevolezza, pare, l'abbia in qualche modo salvata. Cioè la donna era pronta a reagire, come in effetti avvenuto di fronte terribile aggressione. Questo il quadro che emerge dalla ricostruzione dei carabinieri, che hanno soccorso e aiutato la donna, ricoverata nell'ospedale di Borgosesia da lunedì in prognosi riservata.

I fatti

Il dramma è avvenuto in via Verdi, nella palazzina dove vive l'uomo; il muratore aspettava la donna, cui doveva consegnare i due figli che avevano trascorso il fine settimana con lui. Cirillo ha invece portato la donna in cantina, per poi aggredirla con furia cieca. Ora le condizioni della donna paiono in netto miglioramento. Secondo alcune fonti, dovrebbe essere fuori pericolo. Il suo ritorno nel negozio di caramelle di corso Valsesia, insomma, più vicino. La storia, però, ha colpito tutta la comunità. I due stavano insieme da tanti anni, anche se i rapporti erano quasi da qualche tempo. Erano conosciuti e stimati. Hanno due figli: uno iscritto all'asilo, l'altro frequenta le scuole elementari.