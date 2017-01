Mamme contro Poste Italiane, centro città bloccato

BIELLA - Una trentina di mamme, molti curiosi e un importante schieramento di forze dell'ordine. La protesta contro Poste Italiane messa in atto dalle mamme biellesi, indignate per l'allontanamento dalla sede centrale di Francesca Castelli (il fatto), che nei giorni scorsi voleva allattare il proprio figlio, ha registrato come da attese un vero e proprio boom mediatico.

(© Diario di Biella)

Caso mediatico

Telecamere, fotografi e tanti giornalisti hanno seguito la manifestazione di questa mattina in via Pietro Micca, proprio dove la giovane mamma è stata invitata dal direttore a non allattare il proprio bimbo. Una vicenda che già nel fine settimana era rimbalzata prima sui social e poi sui telegiornali e giornali, locali e nazionali.

(© Diario di Biella)

La versione di Francesca

Francesca Castelli anche oggi ha ribadito la sua versione dei fatti, praticamente: un invito (scortese e non sostenuto da alcune legge) a non allattare il proprio figlio in pubblico. «Questa persona all'inizio non si è neanche qualificata» ha detto ai nostri microfoni la mamma, questa mattina.

(© Diario di Biella (M))

Le reazioni

Sulla vicenda sono intervenuti anche diversi amministratori pubblici e addirittura il ministro Marianna Madia. Il Comune di Biella e quello di Ponderano ad esempio hanno pubblicato sui propri profili social immagini e messaggi di solidarietà con le mamme che allattano in pubblico, in evidente contrapposizione a quanto avrebbe sostenuto il direttore dell'ufficio postale cittadino. Sull'argomento i vertici di Poste Italiane, nei giorni scorsi, al sorgere della polemica nazionale, hanno parzialmente fatto una marcia indietro, parlando di un equivoco e della volontà di incontrare la mamma per chiarire il tutto (il documento).